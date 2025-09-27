By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 27, 2025

दुनिया में सबसे पहले कागज का नोट किस देश ने बनाया था?

दुनिया में कागज का नोट पहली बार चीन ने जारी किया था। यह 7वीं शताब्दी में तांग राजवंश के दौरान शुरू हुआ, लेकिन वास्तविक मुद्रा के रूप में सोंग राजवंश (11वीं शताब्दी) ने इसे लोकप्रिय बनाया।

कागज का नोट

तांग राजवंश (618-907 ई.) में व्यापारी भारी तांबे के सिक्के ले जाने से परेशान थे। इसलिए 'फ्लाइंग मनी' नामक प्रोटो-पेपर नोट्स जारी किए गए।

कागज नोट की शुरुआत

1024 ई. में सोंग राजवंश ने पहली सरकारी कागज मुद्रा 'जियाओजू' जारी की। यह हल्की और सुविधाजनक थी।

सोंग राजवंश का योगदान

'फ्लाइंग मनी' का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह हल्का था और हवा में उड़ सकता था। यह व्यापारियों के लिए क्रेडिट नोट्स थे।

फ्लाइंग मनी का नाम

भारी सिक्कों की जगह कागज नोट्स ने व्यापार को आसान बनाया। चीन में मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक था।

कागज नोट का उद्देश्य

कागज का आविष्कार 105 ई. में कै लुन ने किया था। इससे पहले चमड़े के नोट्स इस्तेमाल होते थे।

कागज का आविष्कार

17वीं शताब्दी में कागज नोट्स यूरोप पहुंचे। स्कॉटलैंड के बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने 1696 में पहली बैंकनोट्स जारी कीं।

यूरोप में प्रसार

कागज नोट्स हल्के, सस्ते और ले जाने में आसान थे। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन नकली नोट्स की समस्या भी आई।

कागज नोट्स के फायदे

चीन के कागज नोट्स ने दुनिया भर की मुद्रा प्रणाली को बदल दिया। आज पेपर मनी डिजिटल मुद्रा का आधार है।

आधुनिक प्रभाव

चीन ने दुनिया को पहला कागज का नोट दिया, जो तांग से सोंग राजवंश तक विकसित हुआ। यह मानव इतिहास का महत्वपूर्ण आविष्कार था।

महत्वपूर्ण आविष्कार

