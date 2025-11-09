By Navaneet Rathaur
हिंदू विवाह नियम: दूल्हा या दुल्हन सबसे पहले वरमाला कौन पहनाता है?
हिंदू विवाह में जयमाल सबसे रोमांचक क्षण होता है। लेकिन वरमाला को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि दूल्हा पहले पहनाए या दुल्हन? आइए जानें इसका शास्त्रों के आधार पर जवाब।
विवाह में वरमाला
हिंदू धर्म में शादी का दिन सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन दुल्हा-दुल्हन भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं।
पवित्र दिन
वरमाला भी शादी की अहम रस्म होती है। इस रस्म में दुल्हन सबसे पहले वरमाला पहनाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि विवाह में वधु की सहमति सबसे अहम मानी गई है।
वरमाला का रस्म
जयमाल के दौरान पहले दुल्हन दूल्हा को वरमाला पहनाकर अपनी स्वीकृति देती है। इसके बाद वर की तरफ से वरमाला पहनाकर वधु को स्वीकार किया जाता है।
दुल्हन पहनाती है वरमाला
शादी में दुल्हन द्वारा वरमाला पहनान यह दर्शाता है कि जैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखा। वैसे ही हम भी रखेंगे।
भगवान शिव और पार्वती जी
दुल्हन सबसे पहले वरमाला पहनाकर यह सुनिश्चित करती है कि उसने जीवनसाथी के रूप में व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अपना वैवाहिक जीवन एक-दूसरे की बातों को समझकर आगे बढ़ाएंगे।
वैवाहिक जीवन
वरमाला यह दर्शाती है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति समान और आदर रखेंगे। जीवनभर एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करेंगे।
जीवनभर सम्मान
वरमाला प्रतीकात्मक रूप से यह सिखाता है कि वैवाहिक जीवन में, दोनों साथियों को अपने अहंकार को त्यागकर एक-दूसरों की बातों को समझेंगे।
एक-दूसरे को समझना
शादी में वरमाला की रस्म अहम होती है। इसलिए आपको भी इसकी महत्तता जाननी चाहिए, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल सके।
अहम होती है वरमाला
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
