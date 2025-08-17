By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 16, 2025
Faith
हिंदू धर्म: मृतक के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ में धूप-दीप शुभ हैं, लेकिन अगरबत्ती को लेकर भ्रांतियां हैं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि मृतक के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं।
अगरबत्ती: शुभ या अशुभ
हिंदू मान्यताओं में बांस वंश वृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे जलाना अशुभ माना जाता है।
बांस का धार्मिक महत्व
बांस से बनी अगरबत्ती जलाने से वंश को हानि और पितृदोष लगता है। पूजा में धूपबत्ती का प्रयोग शुभ है।
पूजा में अगरबत्ती वर्जित
वास्तु में बांस का पौधा शुभ है, लेकिन इसे जलाना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा लाता है।
वास्तु शास्त्र का नियम
मृतक के सामने अगरबत्ती जलाना शुभ है। यह दर्शाता है कि एक पीढ़ी का समय पूरा हुआ और नई शुरुआत होगी।
मृतक के सामने अगरबत्ती
मृतक को बांस की टांट पर लेटाना शुभ माना जाता है। यह मृत्यु के बाद वंश की निरंतरता का प्रतीक है।
बांस की टांट
मृतक के सामने अगरबत्ती जलाकर से वंश वृद्धि और परिवार में सुख-शांति की कामना की जाती है।
वंश और समृद्धि
पूजा में धूपबत्ती सकारात्मक ऊर्जा लाती है और पितरों को प्रसन्न करती है। यह अगरबत्ती से बेहतर है।
धूपबत्ती का शुभ प्रभाव
पूजा में अगरबत्ती जलाने से पितृदोष का खतरा होता है। ऐसे में मांगलिक कार्यों में अगरबत्ती जलाने से बचें और धूप जलाएं।
पितृदोष से बचें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
