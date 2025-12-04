By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
हिंदू विवाह: शादियों में दुल्हन क्यों पहनती हैं लाल जोड़ा?
हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। विवाह के दौरान कई रस्में और परंपराएं निभाई जाती है।
16 संस्कार
इन्हीं में से एक परंपरा है दुल्हन का लाल जोड़े पहनना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह में दुल्हन लाल जोड़ा क्यों पहनती है।
लाल जोड़ा पहनना
बता दें कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। शादी में जब दुल्हन मंडप में नीचे आती है, तो परंपरा है कि वह लाल रंग की साड़ी या लाल जोड़ा पहनती है।
परंपरा
धार्मिक मान्यतानुसार, लाल रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रतीक है।
मां लक्ष्मी का प्रतीक
शादी के दिन लड़की को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए उसे लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं।
रूप
वजह
मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और शुभता आए। इसी वजह से दुल्हन को घर की लक्ष्मी भा कहा जाता है।
अग्नि का प्रतीक
लाल रंग अग्नि का भी प्रतीक माना जाता है। विवाह की पूरी प्रक्रिया अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है।
अग्नि के समान
इसलिए, अग्नि के समान लाल-केसरिया रंग दुल्हन को पहनाया जाता है।
नया अध्याय
साथ ही लाल रंग साहस, ऊर्जा और नए जीवन की शुरुआत का भी सूचक होता है। ऐसे में विवाह जीवन का नया अध्याय भी होता है, इसलिए लाल को शुभ माना गया है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
