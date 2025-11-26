By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
शादियों में दुल्हे के सिर पर क्यों बांधा जाता है सेहरा
हिंदू धर्म की शादियों में अलग-अलग रस्में निभाई जाती है। शादी में दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढक दिया जाता है।
शादियों की रस्में
दूल्हे की सेहराबंदी की रस्म की जाती है। यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। शादी के लिए तैयार करते समय दूल्हे को सेहरा बांधा जाता है।
सेहराबंदी
सेहरा आमतौर पर फूल, मोती, कुंदन, चमकीली व रेशमी धागे या कई बार तो सोने-चांदी की कलाकारी से बनता है। पगड़ी या सेहरे से दूल्हे का चेहरा ढका जाता है।
चेहरा ढक जाता है
सेहरे को आम बोलचाल की भाषा में मुकुट, विवाह मुकुट, किरीट और मउर भी कहा जाता है।
अन्य नाम
इस रस्म के पीछे मान्यता ये है कि दूल्हे का चेहरा विवाह तक किसी को नहीं दिखना चाहिए ताकि उन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर न पड़े।
बुरी नजर
अपशकुन
कुछ जगहों पर ये भी माना जाता है विवाह की रस्में पूरी होने तक दूल्हे और दुल्हन को एक-दूसरे का चेहरा देखना अपशकुन होता है।
सुशोभित
शास्त्रों में विवाह मुकुट या सेहरे को पंचदेव से सुशोभित नर का शृंगार कहा गया है। यही कारण है कि विवाह के समय आम लोग भी मुकुट या सेहरा पहनते हैं।
शिव विवाह के प्रसंग में भगवान शिव द्वारा जटाओं का मुकुट और सांपों से मौर को सजाने का वर्णन मिलता है।
शिव विवाह
मौर सजाया
‘जटा मुकुट अहि मउर संवारा’ चौपाई के माध्यम से ये बताया गया है कि भगवान शिव के गण उनकी जटाओं का मुकुट बना रहे हैं और उन्हें सांपों के मौर से सजाया जा रहा है।
इससे पता चलता है कि मां पार्वती से विवाह के समय स्वयं महादेव ने सिर पर सांपों से बना मुकुट पहना था। इसलिए दूल्हे का चेहरा सेहरे से ढकने की परंपरा आदि काल से चली आ रही है।
निभाई जा रही है परंपरा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
