D से बेटी के लिए चुनें वैदिक नाम, List
हिंदी बेबी गर्ल के लिए सुंदर और अच्छे अर्थ वाले नाम खोज रहे हैं, तो कुछ वैदिक नामों के सुझाव हम आपको बताते हैं।
बेबी गर्ल नेम्स
द्युति नाम आप बेटी के लिए चुन सकते हैं। ये वैदिक नामों में से एक है और इसका अर्थ होता है आभा या चमकना।
द्युति
मां लक्ष्मी के नाम से प्रेरित नाम दित्य भी आप बेटी के लिए चुन सकते हैं। ये नाम सिंपल और अच्छा है।
दित्य
वैदिक नामों में से एक नाम दिविशा बेटी के लिए थोड़ा मॉडर्न स्टाइल और धर्म से जुड़ा होगा। ये मां दुर्गा से प्रेरित है।
दिविशा
वैदिक नाम से प्रेरित बेटी के लिए आप देविका नाम चुन सकते हैं। ये नाम सरल और सुंदर है। इसका अर्थ है देवी का रूप।
देविका
दीक्षिता
दीक्षिता नाम भी इन दिनों खूब चल रहा है। इसका मतलब है रास्ता दिखाने और बनाने वाली।
दिनीका
दिनीका नाम भी बेटी के लिए चुन सकते हैं। इसका अर्थ होता है उगते सूरज को दर्शाने वाली।
दर्शी
दर्शी नाम का मतलब होता है श्री कृष्ण, आशीर्वाद, रात की चांदनी। ये नाम बेटी के लिए अच्छा रहेगा।
दाम्या
दाम्या नाम का अर्थ होता है शांत, सरल और तेजस्वी। इस तरह का नाम बेटी के लिए चुनें।
दर्शना
दर्शन योग्य और तेज फैलाने वाली को दर्शना कहा जाता है। इस तरह का वैदिक नाम भी बेटी पर जचेगा।
