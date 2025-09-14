By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 14, 2025
Hindi Diwas: भारत के इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी
हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आइए जानें, किन राज्यों में हिंदी का बोलबाला है।
हिंदी दिवस
संविधान के अनुसार, हिंदी भारत की राजभाषा है। 2011 जनगणना के मुताबिक, देश की कुल आबादी में 43 फीसदी से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं।
हिंदी का राष्ट्रीय महत्व
उत्तर प्रदेश को हिंदी का गढ़ कहा जाता है। इस राज्य में वाराणसी और लखनऊ जैसे शहर हिंदी साहित्य और संस्कृति का केंद्र हैं।
उत्तर प्रदेश: हिंदी का गढ़
2011 के जनगणना के अनुसार, बिहार में भी आधी से अधिक आबादी हिंदी बोलने वाली है। पटना और गया जैसे शहर हिंदी की समृद्धि को दर्शाते हैं।
बिहार
मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। भोपाल और इंदौर हिंदी साहित्य के प्रमुख केंद्र हैं।
मध्य प्रदेश
राजस्थान में हिंदी भाषा ही सबसे ज्यादा बोली जाती है। जयपुर और उदयपुर जैसे शहर हिंदी गीतों और कविताओं से भरे हैं।
राजस्थान
चंडीगढ़ और गुरुग्राम हिंदी सिनेमा और संस्कृति के केंद्र हैं। इस राज्य में भी सबसे ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं।
हरियाणा
छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर हिंदी साहित्य के उभरते केंद्र हैं। इस राज्य में भी एक बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है।
छत्तीसगढ़
उत्तराखंड का देहरादून और नैनीताल हिंदी कविता और साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस राज्य में भी काफी ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है।
उत्तराखंड
हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा बोली जाती है।
हिंदी की विरासत
