हिंदी दिवस: सबको पढ़नी चाहिए हिंदी की ये 8 किताबें

14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें 1949 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था।

हिंदी दिवस

हिंदी दिवस के अवसर पर हम बताएंगे कि आपको हिंदी की कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं।

कौन-कौन सी किताबें पढ़ें

राग दरबारी हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार श्रीलाल शुक्ल का व्यंगात्मक उपन्यास है। यह पुस्तक साल 1968 में प्रकाशित हुई थी। साल 1969 में ही इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था।

राग दरबारी

गोदान मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं में से एक है। यह पुस्तक साल 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एक किसान के जीवन संघर्ष को बताया गया है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का बेहतरीन उपन्यास माना जाता है।

गोदान

तमस भीष्म साहनी का एक बेहतरीन उपन्यास है। यह साल 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसमें विभाजन की विभीषिका से उपजी सांप्रदायिक कलह को बताया गया है।

तमस

1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल हर किसी को पढ़ना चाहिए। यह उपन्यास उस समय के राजनीतिक हालात को भी बताया है। यह बिहार के पूर्णिया जिले की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है।

मैला आंचल

जयशंकर प्रदास की यह कालजयी रचना साल 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मानव मन के विभिन्न भावों के जरिए मानव सभ्यता के विकास को दर्शाया गया है।

कामायनी

कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन उपन्यास है। इसे साल 2000 में प्रकाशित किया गया था। 2003 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कितने पाकिस्तान 

1949 में प्रकाशित धर्मवीर भारती की किताब गुनाहों का देवता ज्यादातर लोगों को पढ़नी चाहिए। इसमें चंदर और सुधा की की आदर्शवादी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। किताब की पृष्ठभूमि इलाहाबाद रखी गई है।

गुनाहों का देवता

भारतीय संस्कृति को समझने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की किताब संस्कृति के चार अध्याय का अध्ययन भी ज्यादातर लोगों को करना चाहिए।

संस्कृति के चार अध्याय

