T20I में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा
विकेट
लेने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
चलिए जानते हैं
अफगानिस्तान
के
राशिद
खान
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं। वे
अबतक
108 टी-20 मैच में कुल 182 ले चुके हैं।
राशिद
खान
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
के
टिम
साउदी
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
टिम
ने 126 मैच में 164
विकेट
चटकाए हैं।
टिम
साउदी
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के
मुस्तफिजुर
रहमान
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं। रहमान
अबतक
126 मैच में 158
विकेट
चटका चुके हैं।
मुस्तफिजुर
रहमान
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
के ईश
सोढ़ी
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं। वे
अबतक
132 मैच में 157
विकेट
हासिल कर चुके हैं।
ईश
सोढ़ी
Photo: ICC/FB
शाकिब
अल
हसन
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
हसन
अबतक
129 टी-20 मैच में 149
विकेट
चटका चुके हैं।
शाकिब
अल
हसन
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के
वानिंदु
हसरंगा
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
हसरंगा
अबतक
90 मैच खेल चुके हैं जिनमें 146
विकेट
अपने नाम कर चुके हैं।
वानिंदु
हसरंगा
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के आदिल
राशिद
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
राशिद
अबतक
134 मैच में 145
विकेट
चटका चुके हैं।
आदिल
राशिद
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में
एडम
जंपा
आठवें स्थान पर हैं। वे
अबतक
108 मैच में 134
विकेट
अपने नाम कर चुके हैं।
एडम
जंपा
Source: Insta
ताजा
ODI
ICC
रैंकिंग
में टॉप-8
बैटर
