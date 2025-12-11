By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20I में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।

चलिए जानते हैं

अफगानिस्तान के राशिद खान लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वे अबतक 108 टी-20 मैच में कुल 182 ले चुके हैं।

राशिद खान

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के टिम साउदी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। टिम ने 126 मैच में 164 विकेट चटकाए हैं।

टिम साउदी

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। रहमान अबतक 126 मैच में 158 विकेट चटका चुके हैं।

मुस्तफिजुर रहमान

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 132 मैच में 157 विकेट हासिल कर चुके हैं।

ईश सोढ़ी

Photo: ICC/FB

शाकिब अल हसन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। हसन अबतक 129 टी-20 मैच में 149 विकेट चटका चुके हैं।

शाकिब अल हसन

Photo: ICC/FB

श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। हसरंगा अबतक 90 मैच खेल चुके हैं जिनमें 146 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

वानिंदु हसरंगा

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के आदिल राशिद लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। राशिद अबतक 134 मैच में 145 विकेट चटका चुके हैं।

आदिल राशिद

Photo: ICC/FB

लिस्ट में एडम जंपा आठवें स्थान पर हैं। वे अबतक 108 मैच में 134 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

एडम जंपा

Source: Insta

ताजा ODI ICC रैंकिंग में टॉप-8 बैटर

 Click Here