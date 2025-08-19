By Mohit
T20I: सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय ओपनर

T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने ओपनिंग करते हुए 3750 रन अपने नाम किए हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 1826 रन बनाए हैं।

केएल राहुल

Photo: ICC/FB

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 1759 रन बनाए हैं।

शिखर धवन

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में 932 रन अपने नाम किए।

गौतम गंभीर

Photo: ICC/FB

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टी-20 इंटरनेशनल में अबतक ओपनिंग करते हुए 723 बना चुके हैं।

यशस्वी जायसवाल

Photo: ICC/FB

धाकड़ युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने बतौर ओपनर बल्लेबाज 662 रन बनाए हैं।

ईशान किशन

Photo: ICC/FB

बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल 578 रन बनाने में सफल रहे हैं।

शुभमन गिल

Source: Insta

 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली ने अपने करियर में टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 551 रन बनाए।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

