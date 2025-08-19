By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025
Cricket
T20I: सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय ओपनर
T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने ओपनिंग करते हुए 3750 रन अपने नाम किए हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 1826 रन बनाए हैं।
केएल राहुल
Photo: ICC/FB
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 1759 रन बनाए हैं।
शिखर धवन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में 932 रन अपने नाम किए।
गौतम गंभीर
Photo: ICC/FB
युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टी-20 इंटरनेशनल में अबतक ओपनिंग करते हुए 723 बना चुके हैं।
यशस्वी जायसवाल
Photo: ICC/FB
धाकड़ युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने बतौर ओपनर बल्लेबाज 662 रन बनाए हैं।
ईशान किशन
Photo: ICC/FB
बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल 578 रन बनाने में सफल रहे हैं।
शुभमन गिल
Source: Insta
'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली ने अपने करियर में टी-20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 551 रन बनाए।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
