By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
IND WI टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन
इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील
गावस्कर
ने इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 27 मैच खेले जिनमें 2749 रन बनाए।
सुनील
गावस्कर
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के
क्लाइव
लॉयड
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
लॉयड
ने इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 28 मैच खेले जिनमें 2344 रन बनाए।
क्लाइव
लॉयड
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के पूर्व बल्लेबाज
शिवनारायण
चंद्रपॉल
ने
इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 25 मैच खेले जिनमें 2171 रन बनाए।
शिवनारायण
चंद्रपॉल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज ने इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 23
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 1978 रन बनाए।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के पूर्व बल्लेबाज
विवियन
रिचर्ड्स
ने
इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 28
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 1927 रन अपने नाम किए।
विवियन
रिचर्ड्स
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के पूर्व बल्लेबाज
गैरी
सोबर्स
ने इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 18
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 1920 रन बनाने में सफल रहे।
गैरी
सोबर्स
Photo: ICC/FB
भारत के पूर्व बल्लेबाज
वीवीएस
लक्ष्मण ने इंडिया
वेस्टइंडीज
टेस्ट
सीरीज
में 22
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 1715 रन बनाने में सफल रहे।
वीवीएस
लक्ष्मण
Photo: ICC/FB
