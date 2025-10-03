By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025

 Cricket

IND WI टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन

इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 27 मैच खेले जिनमें 2749 रन बनाए।

सुनील गावस्कर

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। लॉयड ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 28 मैच खेले जिनमें 2344 रन बनाए।

क्लाइव लॉयड

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 25 मैच खेले जिनमें 2171 रन बनाए।

शिवनारायण चंद्रपॉल

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 23 टेस्ट मैच खेले जिनमें 1978 रन बनाए।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 28 टेस्ट मैच खेले जिनमें 1927 रन अपने नाम किए।

विवियन रिचर्ड्स

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज गैरी सोबर्स ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट मैच खेले जिनमें 1920 रन बनाने में सफल रहे।

गैरी सोबर्स

Photo: ICC/FB

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 22 टेस्ट मैच खेले जिनमें 1715 रन बनाने में सफल रहे।

वीवीएस लक्ष्मण

Photo: ICC/FB

