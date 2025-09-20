By Mohit
Cricket
ODI
में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान
वनडे
इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए नजर डाल लेते हैं
खास बात ये है कि
टॉप-5
कप्तान की इस
लिस्ट
में दो भारतीय कप्तान भी शामिल हैं।
भारतीय कप्तान भी
लिस्ट
में पहले स्थान पर पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
कप्तान
रिकी
पोंटिंग
हैं जिन्होंने 230
वनडे
मैच में कप्तानी की।
रिकी
पोंटिंग
इस दौरान
रिकी
पोंटिंग
ने 43 की औसत से 8497 रन बनाए। बतौर कप्तान
वनडे
में 22 शतक भी दर्ज हैं।
8497 रन
पूर्व भारतीय महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
धोनी ने 200
वनडे
मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की। इस दौरान 6641 रन बनाए।
6641 रन
न्यूजीलैंड
के पूर्व कप्तान
स्टीफन
फ्लेमिंग
ने 218
वनडे
मैच में कप्तानी की जिनमें 6295 रन अपने नाम किए।
स्टीफन
फ्लेमिंग
श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन
राणातुंगा
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं। अर्जुन
राणातुंगा
ने 193
वनडे
इंटरनेशनल मैच में टीम की कप्तानी की।
अर्जुन
राणातुंगा
राणातुंगा
बतौर कप्तान
वनडे
फार्मैट
में 5608 रन अपने नाम करने में सफल रहे।
5608 रन
टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज
वनडे
में अब कप्तानी नहीं करते हैं मगर उन्होंने बतौर कप्तान 95
वनडे
मैच में 72.65 की औसत से 5449 रन ठोके। वे
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
विराट
कोहली
T20I
में सबसे तेज
फिफ्टी
जड़ने
वाले
प्लेयर्स
