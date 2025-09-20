By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

खास बात ये है कि टॉप-5 कप्तान की इस लिस्ट में दो भारतीय कप्तान भी शामिल हैं।

लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 230 वनडे मैच में कप्तानी की।

इस दौरान रिकी पोंटिंग ने 43 की औसत से 8497 रन बनाए। बतौर कप्तान वनडे में 22 शतक भी दर्ज हैं।

पूर्व भारतीय महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की। इस दौरान 6641 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 218 वनडे मैच में कप्तानी की जिनमें 6295 रन अपने नाम किए।

श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन राणातुंगा लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। अर्जुन राणातुंगा ने 193 वनडे इंटरनेशनल मैच में टीम की कप्तानी की।

राणातुंगा बतौर कप्तान वनडे फार्मैट में 5608 रन अपने नाम करने में सफल रहे।

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज वनडे में अब कप्तानी नहीं करते हैं मगर उन्होंने बतौर कप्तान 95 वनडे मैच में 72.65 की औसत से 5449 रन ठोके। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

