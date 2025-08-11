By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 टेस्ट मैच में कुल 2089 रन बनाए।
सुनील गावस्कर
Photo: ICC/FB
पूर्व बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने टेस्ट फार्मैट में पाकिस्तान के खिलाफ 1284 रन बनाए।
दिलीप वेंगसरकर
Photo: ICC/FB
पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के इस सबसे पुराने फार्मैट में कुल 1276 रन अपने नाम किए।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 1236 रन बनाए।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट फार्मैट में कुल 1080 रन बनाए हैं।
मोहिंदर अमरनाथ
Photo: ICC/FB
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 1057 रन निकले।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 1054 रन बनाए।
कपिल देव
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय क्रिकेटर पॉली उम्रीगर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 911 रन बनाए।
पॉली उम्रीगर
Photo: ICC/FB
अजीत अगरकर का परिवार तस्वीरों में देखिए
Click Here