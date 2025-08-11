By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025

 Cricket

पाक के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 टेस्ट मैच में कुल 2089 रन बनाए।

सुनील गावस्कर

Photo: ICC/FB

पूर्व बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने टेस्ट फार्मैट में पाकिस्तान के खिलाफ 1284 रन बनाए।

दिलीप वेंगसरकर

Photo: ICC/FB

पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के इस सबसे पुराने फार्मैट में कुल 1276 रन अपने नाम किए।

वीरेंद्र सहवाग

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 1236 रन बनाए।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट फार्मैट में कुल 1080 रन बनाए हैं।

मोहिंदर अमरनाथ

Photo: ICC/FB

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 1057 रन निकले।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 1054 रन बनाए।

कपिल देव

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय क्रिकेटर पॉली उम्रीगर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 911 रन बनाए।

पॉली उम्रीगर

Photo: ICC/FB

