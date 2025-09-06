By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
हेल्थ अलर्ट: कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं ये आहार!
कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है जो रक्त में पाया जाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।
कोलेस्ट्रॉल
ट्रांस फैट्स: बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आदि, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
1
संतृप्त वसा: रेड मीट, मक्खन में उच्च, खून में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं।
2
फ्राइड फूड्स: तले हुए खाने में उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्वास्थ्य के लिए खतरा।
3
डेयरी प्रोडक्ट्स: पूर्ण वसा वाले दूध, पनीर का अधिक सेवन से बचें।
4
प्रोसेस्ड मीट: सॉसेज, बेकन में उच्च संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं।
5
मिठाइयां: केक, कुकीज में छिपे ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं।
6
फास्ट फूड: बर्गर, पिज्जा में वसा की उच्च मात्रा, कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं।
7
शराब: अत्यधिक सेवन से लिवर पर बोझ, कोलेस्ट्रॉल संतुलन बिगड़ता है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
