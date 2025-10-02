By Vimlesh Kumar Bhuetiya PUBLISHED October 02, 2025
रोवमेन पॉवेल ने चुनी ऐसी ऑल टाइम टी-20 XI, जिसे देखकर कहेंगे ये टीम तो किसी को भी हरा देगी
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर रोममेन पॉवेल ने ऐसी ऑल टाइम टी-20 इलेवन चुन दी है, जिसे आप भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए उनकी टीम में कौन-कौन हैं।
रोममेन पॉवेल की ऑल टाइम T-20 XI
Pic Credit: Social Media
रोवमेन पॉवेल ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और क्रिस गेल को रखा है। गेल और शर्मा ओपनिंग में कितनी तबाही मचा सकते हैं, यह ज्यादातर लोग जानते हैं।
रोहित और गेल होंगे ओपनर
Pic Credit: Social Media
पॉवेल ने नंबर तीन के लिए विराट कोहली को चुना है। विराट कोहली नंबर तीन पर आकर स्थिरता भी प्रदान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।
विराट कोहली नंबर 3 पर
Video Credit: Social Media
पॉवेल ने अपनी ऑल टाइम टी-20 टीम में एबी डिविलियर्स को चौथे नंबर के लिए रखा है। एबी डिविलियर्स टी-20 क्रिकेट में किसी भी नंबर पर तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। चार नंबर उनके लिए बेहतर बल्लेबाजी क्रम हो सकता है।
एबी डिविलियर्स नंबर 4 पर
Pic Credit: Social Media
नंबर 5 पर रोवमेन पॉवेल ने कप्तान, फिनिशर और विकेटकीपर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को रखा है। धोनी अपनी कप्तानी और फिनिशिंग टजेस के लिए जाने जाते हैं।
महेंद्र सिंह धोनी होंगे कप्तान
Pic Credit: Social Media
नंबर 6 पर पॉवेल ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड को रखा है। नंबर 7 के लिए उन्होंने आंद्रे रसेल को टीम में शामिल किया है। ये दोनों बल्लेबाज शानदार फिनिशिंग टच देने के साथ-साथ किफायती गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं।
कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल
Pic Credit: Social Media
नंबर 8 और 9 पर पॉवेल ने दो धाकड़ स्पिनर्स को जगह दी है। उन्होंने नंबर 8 पर सुनील नरेन को रखा है। नंबर 9 पर उन्होंने राशिद खान को जगह दी है। ये दोनों स्पिनर अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए मशहूर हैं।
सुनील नरेन और राशिद खान
Pic Credit: Social Media
नंबर 10 और 11 के लिए पॉवेल ने दो तेज गेंदबाज लिए हैं। ये दोनों गेंदबाज यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने नंबर 10 पर अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर जसप्रीत बुमराह को लिया है।
जसप्रीत बुमराह
Pic Credit: Social Media
नंबर 11 पर उन्होंने श्रीलंका के महान गेंदबाज और अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों में डर पैदा करने वाले लसिथ मलिंगा को शामिल किया है। रोवमेन पॉवेल की टीम कुछ इस प्रकार है- रोहित शर्मा, क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा।
लसिथ मलिंगा
Pic Credit: Social Media
