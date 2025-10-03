By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरीबों की सेवा करने से अशुभ होने पर भी शुभ फल देते हैं ये ग्रह
गरीबों की सेवा से अशुभ ग्रह भी शुभ फल देते हैं। आइए, जानें कैसे दान-पुण्य ज्योतिषीय दोषों को कम करता है।
गरीबों की सेवा
हिंदू शास्त्रों में गरीबों की सेवा को सर्वोत्तम पुण्य माना गया है। यह मन को शुद्ध और ग्रहों को अनुकूल बनाता है।
दान का आध्यात्मिक महत्व
शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह जीवन में बाधाएं लाते हैं। गरीबों की सेवा इनके दुष्प्रभाव को कम करती है।
अशुभ ग्रहों का प्रभाव
शनि की साढ़ेसाती या दशा में गरीबों को भोजन, वस्त्र दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं।
शनि दोष का निवारण
राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से भय और भटकाव आता है। गरीबों की मदद से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है।
राहु-केतु की शांति
गरीबों को दान देने से गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह बलवान होते हैं, जिससे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
धन-समृद्धि की प्राप्ति
गरीबों की सेवा से मंगल ग्रह के दोष कम होते हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन में सुख बढ़ता है।
स्वास्थ्य और सुख
शास्त्र कहते हैं, गरीबों की सेवा पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव कम करती है और पुण्य की प्राप्ति होती है।
कर्मों का फल
गरीबों को भोजन, वस्त्र, या धन दान करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, नियमित दान से ग्रहों की शांति होती है।
सेवा की विधि
गरीबों की सेवा से अशुभ ग्रह भी शुभ फल देते हैं। निस्वार्थ दान करें, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं।
सेवा का महत्व
पूजा करते समय आंखों से आंसू आना क्या संकेत देता है?
Click Here