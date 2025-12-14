By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं शरीर के ये अंग, बचा सकते हैं दूसरों की जान
इंसान की मृत्यु के बाद भी शरीर के कई अंग घंटों या दिनों तक जिंदा रहते हैं। ये अंग डोनेट करके हम दूसरों को नई जिंदगी दे सकते हैं। जानिए वो कौन से अंग हैं।
मौत के बाद भी जीवन
मौत के बाद दिल को आइस में रखकर 4-6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक डोनेटेड दिल किसी की जिंदगी को 10-15 साल तक बचाया जा सकता है।
दिल - 4 से 6 घंटे तक धड़क सकता है
फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन ठंडक में रखने पर 4-6 घंटे तक काम कर सकते हैं। एक जोड़ी फेफड़े दो लोगों की सांसें वापस लौटा सकते हैं।
फेफड़े - 4 से 6 घंटे जिंदा
लीवर सबसे मजबूत अंग है। मौत के बाद 12-24 घंटे तक ट्रांसप्लांट हो सकता है। एक लीवर दो हिस्सों में बांटकर दो लोगों को दिया जा सकता है।
12-24 घंटे तक काम करता है लीवर
किडनी सबसे लंबे समय तक जिंदा रहती हैं। आइस में रखने पर 48-72 घंटे तक ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। एक जोड़ी किडनी दो लोगों की जिंदगी बचा सकती है।
किडनी - 48 से 72 घंटे तक जिंदा
कॉर्निया मौत के बाद 14 दिन तक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक जोड़ी आंखें दो अंधे लोगों को रोशनी दे सकती हैं। ये सबसे आसान और सफल डोनेशन है।
आंखों की कॉर्निया
हड्डियां, स्किन, वाल्व और टेंडन मौत के बाद सालों तक स्टोर किए जा सकते हैं। ये जलने, एक्सीडेंट या बीमारी से प्रभावित लोगों की जिंदगी बदल देते हैं।
हड्डियां और टिश्यू
एक व्यक्ति के अंग डोनेट करने से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है और 50 से ज्यादा लोगों का जीवन बेहतर बन सकता है। ये सबसे बड़ा पुण्य है।
8 जिंदगियां बचा सकता है एक डोनर
भारत में हर साल लाखों लोग अंग फेल होने से मर जाते हैं, लेकिन डोनेशन सिर्फ हजारों में होता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी है।
भारत में ऑर्गन डोनेशन
मौत के बाद भी दूसरों को जिंदगी देना सबसे बड़ा दान है। अंग दान का एक फैसला कई जिंदगियां बचा सकता है।
कई लोगों की बच जाएगी जान
गोल्ड खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा खरा और शुद्ध सोना
Click Here