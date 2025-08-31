By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025

बच्चों के टिफिन के लिए 7 हेल्दी ऑप्शन

बच्चे स्कूल में टिफिन के खाने पर ही निर्भर रहते हैं, जो हेल्दी होना चाहिए। रोज बच्चों को रोटी-पराठा देने से वो बोर हो जाते हैं।

बच्चों का टिफिन

हर मां अपने बच्चे के टिफिन के लिए हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन तलाश करती हैं। लंच ऐसा हो, जो बच्चा खाएं।

हेल्दी ऑप्शन

अगर आप भी डेली लंच बॉक्स में क्या दें, सवाल से परेशान रहती हैं। तो हम आपको कुछ टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन बताने जा रहे हैं।

क्या दें

टिफिन में आप बच्चे को पोहा बनाकर दे सकती हैं। सब्जियों के साथ हेल्दी पोहा बनाएं। ये टेस्टी भी होगा और टेस्टी भी।

पोहा

रात के बचे हुए चावलों को सुबह फ्राई करके फ्राइड राइस तैयार करें। इसमें भी आप सब्जियों को डाल सकते हैं।

फ्राइड राइस

इडली

ओट्स या फिर रवे वाली इडली बनाकर भी दे सकते हैं। इडली से पेट भरता है और ये हेल्दी ऑप्शन है।

सूजी उत्तपम

बच्चे को टिफिन में आप सूजी वाला उत्तपम भी दे सकते हैं। उत्तपम में सब्जियों को ज्यादा रखें और सॉस के साथ दें।

पनीर रोल

सब्जियों और पनीर के साथ पराठा बनाकर रोल के तौर पर बनाकर टिफिन में रखें। ये भी बच्चों को पसंद आयेगा।

कॉर्न सैंडविच

आप बच्चों को चीज कॉर्न सैंडविच भी टिफिन में दे सकते हैं। सैंडविच बच्चे पसंद करते हैं और वेजीस के साथ ये टेस्टी लगेगा।

पाव भाजी

बच्चों के टिफिन में पाव भाजी भी रख सकते हैं। भाजी रात में तैयार कर लें और पाव सुबह बटर में सेंक कर रखें।

