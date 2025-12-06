By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 06, 2025
घर पर बनाएं टेस्टी और हेल्दी गुड़ वाली चाय
सर्दियों में गुड़ वाली चाय स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। यह चाय ना सिर्फ गर्माहट देती है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है।
गुड़ वाली चाय
गुड़ वाली चाय चीनी की जगह गुड़ से बनाई जाती है। इसमें आयरन और मिनरल्स होते हैं जो इसे सामान्य चाय से ज्यादा हेल्दी बनाते हैं।
हेल्दी
इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए पानी, दूध, चाय पत्ती, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ गुड़ और स्वाद के लिए अदरक या इलायची।
जरूरी चीजें
सबसे पहले पैन में पानी उबालें और इसमें अदरक डालें। इससे चाय में प्राकृतिक सुगंध आती है और सर्दी-खांसी से राहत मिलती है।
ऐसे बनाएं
अब उबलते पानी में चाय पत्ती डालें और धीमी आंच पर पकने दें, ताकि चाय का रंग और स्वाद अच्छे से निकल आए।
सरल विधि
Photo: Adobe Stock
इसके बाद दूध डालें और चाय को दोबारा उबालें। दूध चाय को क्रीमी बनाता है और इसका पारंपरिक स्वाद और बढ़ जाता है।
उबालें
Photo: Adobe Stock
गैस बंद करने के बाद या बहुत धीमी आंच पर गुड़ डालें। इससे गुड़ के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और चाय फटती भी नहीं है।
गुड़
तैयार चाय को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। चाहें तो ऊपर से इलायची पाउडर डालकर खुशबू और स्वाद दोनों को बेहतर बना सकते हैं।
लुत्फ उठाएं
