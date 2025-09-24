By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 24, 2025
व्रत में पानी की कमी कैसे दूर करें?
व्रत के दौरान हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये टिप्स जरूर फॉलो कर सकते हैं।
व्रत में सेहत
सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं, यह शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है।
1
नारियल पानी का सेवन करें, यह इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है।
2
फलों के रस का सेवन करें, विशेषकर तरबूज और संतरा जो हाइड्रेशन में सहायक हैं।
3
हर्बल टी और शिकंजी जैसे हल्के पेय पदार्थ पिएं, जो शरीर को ठंडक और ताजगी देते हैं।
4
खीरा, लौकी जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं।
5
छाछ या लस्सी का सेवन करें, ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। हाइड्रेशन के अलावा पाचन के लिए भी अच्छे हैं।
6
व्रत के दौरान चाय और कॉफी कम पिएं, ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं।
सावधानी
व्रत के समय नमक का सेवन सीमित करें, अधिक नमक से निर्जलीकरण हो सकता है।
ये ना करें
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
