By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
आकर्षक महिलाओं की सेहतमंद आदतें
सुंदरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक स्वास्थ्य का भी प्रतिबिंब है। स्वस्थ जीवनशैली से निखार आता है।
1
संतुलित आहार: पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाने से स्वास्थ्य और त्वचा दोनों निखरते हैं।
2
पर्याप्त नींद: 7-8 घंटे की नींद से मानसिक स्पष्टता और त्वचा की मरम्मत होती है।
3
सकारात्मक सोच: आत्मविश्वास और सकारात्मकता उनके जीवन का आधार होती है।
4
तनाव प्रबंधन: योग, ध्यान और शौक के जरिए तनाव को कम करना जरूरी है।
5
स्किनकेयर रूटीन: नियमित त्वचा की देखभाल से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है।
6
रोजाना व्यायाम: नियमित शारीरिक गतिविधि से तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है।
7
सामाजिक संपर्क: दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना उनकी प्राथमिकता होती है।
8
