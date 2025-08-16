By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाएं, स्मार्ट फूड चॉइस!
उच्च ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। सही और संतुलित आहार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
हाई ब्लड प्रेशर
पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला, संतरा और आलू ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक हैं।
1
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल नाइट्रेट के अच्छे स्रोत हैं जो ब्लड प्रेशर कम करते हैं।
2
लहसुन में एलिसिन होता है जो धमनियों को चौड़ा कर ब्लड प्रेशर को कम करता है।
3
बीन्स और दालें फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं।
4
बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।
5
नमक का सेवन कम करें और हर्ब्स व मसालों का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि सोडियम कम हो।
6
डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो उच्च रक्तचाप को कम कर सकते हैं।
7
नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ भोजन से ब्लड प्रेशर को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है।
सुझाव
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
सोया चंक्स खाने के साइड इफेक्ट्स
Click Here