By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सोया चंक्स खाने के साइड इफेक्ट्स
सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसाहारी आहार का शाकाहारी विकल्प हैं। ये सेहत के लिए अच्छे हैं लेकिन ज्यादा खाने पर नुकसानदायक भी हो सकते हैं।
सोया चंक्स
हार्मोनल असंतुलन: सोया में फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं जो हार्मोन्स पर प्रभाव डाल सकते हैं।
थायरॉइड समस्या: सोया चंक्स थायरॉइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं।
पाचन क्रिया: सोया चंक्स में ओलिगोसैकराइड्स होते हैं जो पाचन में समस्या पैदा कर सकते हैं।
एलर्जी की संभावना: कुछ लोगों को सोया उत्पादों से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली और रैशेज।
गुर्दे की समस्या: अधिक सोया प्रोटीन का सेवन गुर्दे पर दबाव डाल सकता है।
न्यूट्रिएंट अवशोषण में बाधा: सोया फाइटेट्स से युक्त होता है जो खनिजों के अवशोषण को रोक सकता है।
अत्यधिक सेवन से बचें: संतुलित मात्रा में सोया चंक्स का सेवन करें और विविध आहार अपनाएं।
सुझाव
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
