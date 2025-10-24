By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
आयरन से भरपूर टॉप शाकाहारी खाद्य पदार्थ!
आयरन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खून की कमी को रोकता है। संतुलित आहार से एनीमिया से बचा जा सकता है।
शरीर में आयरन
शाकाहारी आयरन स्रोत: पालक, ब्रोकोली और चुकंदर जैसी सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं।
1
फलों में आयरन: अनार, सेब और खजूर आयरन के अच्छे स्रोत हैं।
2
दालें और फलियां: मसूर, राजमा और चना आयरन से भरपूर होते हैं।
3
अनाज में आयरन: बाजरा, क्विनोआ और जई आयरन के समृद्ध स्रोत हैं।
4
सूखे मेवे और बीज: कद्दू के बीज, तिल और बादाम में भी आयरन होता है।
5
आयरन अवशोषण में सहायक: विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, कीवी और नींबू।
6
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
ये 7 अद्भुत फायदे जानकर रोज खाएंगे किशमिश
Click Here