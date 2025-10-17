By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 17, 2025

कम लैक्टोज वाले डेयरी उत्पाद: स्वाद और सेहत का मेल

लैक्टोज एक प्रकार की चीनी होती है जो दूध में पाई जाती है। कुछ लोगों को लैक्टोज पचाने में कठिनाई होती है जिसे लैक्टोज इनटॉलेरेंस कहते हैं।

लैक्टोज इनटॉलेरेंस

लैक्टोज मुक्त डेयरी उत्पाद लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं।

डेयरी उत्पाद

ये उत्पाद लैक्टोज को तोड़कर या हटाकर बनाए जाते हैं जिससे पचाना आसान हो जाता है।

पाचन

लैक्टोज मुक्त दूध, दही, पनीर और आइसक्रीम जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

लैक्टोज-फ्री

इनमें स्वाद और पोषण मूल डेयरी उत्पादों के समान होते हैं लेकिन इनका सेवन करने से पेट दर्द, गैस और दस्त जैसी समस्याएं नहीं होतीं।

पोषण

इनमें सोया मिल्क, बादाम से बना दूध, ओट मिल्क, नारियल दूध, आदि होते हैं। प्लांट बेस्ड चीज और योगर्ट्स भी इनमें शामिल हैं।

विकल्प

इन उत्पादों को चुनते समय लेबल जांचना महत्वपूर्ण है, ताकि लैक्टोज मुक्त होने की पुष्टि हो सके।

सही जानकारी

स्वाद और सेहत का संतुलन बनाने के लिए लैक्टोज मुक्त डेयरी उत्पाद एक उत्तम विकल्प हैं।

स्वाद और सेहत

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

