By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
Health
गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले सुपरफूड्स!
कोलेस्ट्रॉल क्या है? एचडीएल यानी 'अच्छा कोलेस्ट्रॉल', दिल के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में कुछ खाद्य पदार्थ फायदेमंद रहते हैं।
गुड कोलेस्ट्रॉल
जैतून का तेल: इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो HDL को बढ़ाते हैं।
1
एवोकाडो: फाइबर और अच्छे फैट्स से भरपूर, यह दिल के लिए भी फायदेमंद है।
2
अखरोट और बादाम: ओमेगा-3 और विटामिन E से समृद्ध, ये नट्स गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
3
फैटी फिश: सैल्मन और मैकेरल जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैट्स से भरी होती हैं।
4
फल और सब्जियां: विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर, ये आपके दिल को रखें स्वस्थ।
5
फलियां: बीन्स, दालें और चने फाइबर के अच्छे स्रोत हैं जो HDL को बढ़ाते हैं।
6
डार्क चॉकलेट: फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर, यह तनाव कम करने के साथ HDL को भी बढ़ाता है।
7
सोया प्रोडक्ट्स: सोया मिल्क और टोफू जैसे प्रोडक्ट्स भी HDL को बढ़ाने में सहायक हैं।
8
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं और दिल को स्वस्थ रखें।
हेल्दी लाइफस्टाइल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
