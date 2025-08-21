By Shubhangi Gupta
खून साफ करने वाले सुपरफूड्स!
रक्त शुद्धिकरण का मतलब है खून से टॉक्सिंस हटाना जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो।
खून साफ करने के लिए
बीटरूट: बीटरूट में नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो रक्त शुद्धि में सहायक हैं।
लहसुन: यह रक्त संचार को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं को साफ करता है।
हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक और केल जैसी सब्जियां लिवर को डिटॉक्स करती हैं।
नींबू: विटामिन C से भरपूर, नींबू शरीर को टॉक्सिन्स से मुक्त करने में मदद करता है।
अदरक: यह पाचन को बेहतर बनाकर और रक्त संचार को सुधारकर शुद्धिकरण में सहायता करता है।
अजवाइन का पानी: यह गुर्दे की सफाई में सहायक होता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।
तुलसी: इसके पत्ते रक्त शुद्धि में सहायक, इम्युनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं।
नीम: रक्त शोधक के रूप में प्रसिद्ध और त्वचा संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
