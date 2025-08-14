By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

कुकिंग में जैतून का तेल: स्वाद और सेहत का कॉम्बो

विटामिन E और K के साथ एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर जैतून का तेल खाना पकाने में स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाता है। 

ऑलिव ऑयल

इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हृदय के लिए लाभकारी हैं। इसके अलावा यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है।

1

जैतून का तेल वजन नियंत्रण में सहायक होता है, मोटापा कम करने में मदद करता है।

2

जैतून के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द में राहत देते हैं।

3

यह टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकता है, ब्लड शुगर को स्थिर रखता है।

4

जैतून का तेल आंतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कब्ज से राहत दिलाता है।

5

Photo: Adobe Stock

यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है।

6

Photo: Adobe Stock

फ्राइंग के लिए जैतून के तेल का उपयोग कम करें, उच्च तापमान पर धुआं हो सकता है।

सावधानी

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

शिमला मिर्च खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे!

 Click Here