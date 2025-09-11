By Shubhangi Gupta
पीरियड्स के दौरान कीवी खाने से क्या होता है?
पीरियड्स के दौरान होने वाली बेचैनी आम समस्या है। कीवी इसमें राहत दिला सकता है।
पीरियड्स में कीवी
कीवी में विटामिन C और E, सेरोटोनिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं।
पोषक तत्व
1. विटामिन C तनाव कम करता है और मूड स्विंग्स को नियंत्रित करता है।
फायदे
विटामिन E पीरियड्स के दर्द को कम करने में सहायक होता है।
2
सेरोटोनिन मूड को बेहतर बनाता है जिससे बेचैनी में कमी आती है।
3
ओमेगा-3 फैटी एसिड्स सूजन कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं।
4
इसके अलावा कीवी फाइबर से भी भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को सुधारता है।
5
पीरियड्स के समय नियमित कीवी का सेवन एनीमिया से बचाव कर सकता है।
6
यह फल हार्मोनल संतुलन में सहायक होता है जो मासिक धर्म के दौरान महत्वपूर्ण है।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
