By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सेक्स टाइम बढ़ाने वाले सुपरफूड्स
संभोग समय बढ़ाने में आहार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सही खाद्य पदार्थ चुनने से यौन शक्ति में वृद्धि हो सकती है।
सेक्स टाइम
केले में पोटैशियम होता है जो मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है और संभोग के समय को लंबा कर सकता है।
1
डार्क चॉकलेट सेरोटोनिन और डोपामाइन स्तर बढ़ाती है जिससे मूड अच्छा होता है और संभोग समय भी बढ़ता है।
2
अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और स्टैमिना बढ़ाते हैं।
3
लहसुन में एलिसिन होता है जो रक्त संचार को सुधारता है और लंबे समय तक संभोग में मदद करता है।
4
एवोकाडो में विटामिन E होता है जो हार्मोन संतुलन में सहायक होता है और संभोग शक्ति को बढ़ाता है।
5
स्ट्रॉबेरी और रसभरी विटामिन C से भरपूर होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स के उत्पादन में सहायक होते हैं।
6
जिंक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कद्दू के बीज और मूंगफली टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाते हैं और संभोग समय में सुधार करते हैं।
7
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम संभोग समय बढ़ाने में सहायक होते हैं। तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें।
अन्य टिप
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
