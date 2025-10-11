By Shubhangi Gupta
Food
हेल्दी: सुबह के नाश्ते में चिया सीड्स पैनकेक
चिया सीड्स क्या हैं? ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर, ये बीज आपकी सेहत के लिए चमत्कारिक होते हैं।
चिया सीड्स
पैनकेक में चिया सीड्स क्यों? ये फाइबर का अच्छा स्रोत हैं और पैनकेक को और भी पौष्टिक बनाते हैं।
पैनकेक
सामग्री: गेहूं का आटा, चिया सीड्स, दूध, अंडा, बेकिंग पाउडर, नमक और मीठा (शहद/चीनी)।
रेसिपी
Video: Pexels
सभी सामग्री को मिलाकर एक समान घोल तैयार करें और गरम तवे पर सेंकें।
सरल विधि
फलों, शहद, या मेपल सिरप के साथ परोसें और स्वादिष्ट नाश्ता लें।
परोसें
1. चिया सीड्स पैनकेक प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं जो ऊर्जा देते हैं।
फायदे
चिया सीड्स पैनकेक वजन घटाने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये भूख को नियंत्रित करते हैं।
2
ये पैनकेक लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं जिससे आप दिनभर सक्रिय रहते हैं।
3
