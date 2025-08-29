By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 29, 2025
स्वाद भी, सेहत भी: ग्लूटेन-फ्री रोटियां!
ग्लूटेन क्या है? यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है।
कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है जिसे सीलिएक रोग कहते हैं। ऐसे में ग्लूटेन-फ्री ब्रेड्स (रोटियां) डाइट में शामिल कर सकते हैं।
ग्लूटेन-मुक्त रोटियां बनाने के लिए बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज का उपयोग होता है।
बाजरे की रोटी: उच्च फाइबर और ग्लूटेन-मुक्त, डायबिटीज के लिए उपयुक्त।
ज्वार की रोटी: विटामिन B और खनिजों से भरपूर, पाचन में सहायक।
रागी रोटी: ग्लूटेन फ्री, कैल्शियम से भरपूर और वजन नियंत्रण में भी मददगार।
राजगिरा की रोटी: ग्लूटेन फ्री, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट्स से समृद्ध राजगिरा की रोटी भी बहुत फायदेमंद होती है।
चावल की रोटी: यह भी एक ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स का हेल्दी विकल्प है, इसे डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं।
