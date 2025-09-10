By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
हेल्दी और टेस्टी मोरिंगा की सब्जी, रेसिपी
मोरिंगा एक पौष्टिक सब्जी है जिसे ड्रमस्टिक और सहजन की फली भी कहते हैं।
ड्रमस्टिक की सब्जी
Photo: Adobe Stock
इसमें विटामिन A, C, E और कैल्शियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं।
पोषक तत्व
ड्रमस्टिक सब्जी बनाने के लिए फलियों को धोकर, छीलकर टुकड़ों में काट लें।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
तेल गरम करें, जीरा, हींग, हल्दी और अन्य मसाले डालें।
मसाले
Photo: Adobe Stock
कटी हुई ड्रमस्टिक डालें और नमक स्वादानुसार मिलाएं।
सरल विधि
Photo: Adobe Stock
पानी डालकर ढक्कन से ढकें और मध्यम आंच पर पकने दें।
पकने दें
Photo: Adobe Stock
गाढ़ा होने पर धनिया पत्ती से सजाएं और गरमा-गरम चावल या रोटी के साथ परोसें।
परोसें
Photo: Adobe Stock
मोरिंगा की सब्जी इम्युनिटी बूस्टर का काम करती है।
फायदे
झटपट बनाएं कच्चे केले की मजेदार सब्जी!
Click Here