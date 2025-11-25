By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
सर्दियों के लिए
बथुआ की खास डिशेज
बथुआ, एक पौष्टिक साग जो ठंड के मौसम में खूब मिलता है। सर्दियों में यह आपके आहार का हिस्सा जरूर होना चाहिए। इससे आप कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं।
बथुआ
बथुआ पराठा: गेहूं के आटे में बथुआ मिलाकर बनाएं स्वादिष्ट पराठे।
1
Photo: Adobe Stock
बथुआ रायता: दही में बथुआ मिलाकर बनाएं एक स्वास्थ्यवर्धक साइड डिश।
2
Photo: Adobe Stock
बथुआ का साग: सरसों के साग के साथ बथुआ मिलाकर बनाएं एक उत्तम साग।
3
बथुआ की कढ़ी: बेसन और दही के साथ बथुआ मिलाकर बनाएं गरमागरम कढ़ी।
4
Photo: Adobe Stock
बथुआ चीला: बेसन और बथुआ का पेस्ट बनाकर तवे पर सेंकें स्वादिष्ट चीले।
5
Photo: Adobe Stock
बथुआ के पकौड़े: बथुआ के पत्तों को बेसन में डुबोकर बनाएं कुरकुरे पकौड़े।
6
बथुआ आलू की सब्जी: आलू के साथ बथुआ मिलाकर बनाएं एक सरल और स्वादिष्ट सब्जी।
7
Photo: Adobe Stock
शुद्ध-दानेदार घी की पहचान के आसान टिप्स
Click Here