हेल्दी और टेस्टी:
आटा डोसा रेसिपी
आटा डोसा एक स्वस्थ और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो गेहूं के आटे से बनती है।
आटा डोसा
सामग्री: गेहूं का आटा, दही, पानी, नमक, जीरा, हरी मिर्च, धनिया और तेल।
रेसिपी
आटे को छान लें और दही के साथ मिलाकर नमक और पानी डालें, घोल तैयार करें।
स्टेप 1
घोल में जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, और धनिया मिलाएं, फिर इसे कुछ देर के लिए रखें।
स्टेप 2
तवा गरम करें, थोड़ा तेल डालें और घोल को फैलाकर डोसा बनाएं।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
डोसे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें और फिर प्लेट में निकाल लें।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
आटा डोसा को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और आनंद लें।
परोसें
Photo: Adobe Stock
आटा डोसा के फायदे: फाइबर से भरपूर, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा से भरा।
हेल्दी विकल्प
