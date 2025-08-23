By Shubhangi Gupta
हेल्दी और टेस्टी: आटा डोसा रेसिपी

आटा डोसा एक स्वस्थ और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो गेहूं के आटे से बनती है।

आटा डोसा

सामग्री: गेहूं का आटा, दही, पानी, नमक, जीरा, हरी मिर्च, धनिया और तेल।

रेसिपी

आटे को छान लें और दही के साथ मिलाकर नमक और पानी डालें, घोल तैयार करें।

स्टेप 1

घोल में जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, और धनिया मिलाएं, फिर इसे कुछ देर के लिए रखें।

स्टेप 2

तवा गरम करें, थोड़ा तेल डालें और घोल को फैलाकर डोसा बनाएं।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

डोसे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें और फिर प्लेट में निकाल लें।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

आटा डोसा को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और आनंद लें।

परोसें

Photo: Adobe Stock

आटा डोसा के फायदे: फाइबर से भरपूर, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा से भरा।

हेल्दी विकल्प

