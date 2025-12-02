By Shubhangi Gupta
हेल्थ टिप: ड्रमस्टिक्स से किन्हें करना चाहिए परहेज?
ड्रमस्टिक्स, मोरिंगा ओलीफेरा की फली, पोषण से भरपूर होती है। इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटी ऑक्सिडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन कई लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकती है।
ड्रमस्टिक्स
ड्रमस्टिक्स में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जिससे पाचन संबंधी असुविधा हो सकती है।
ड्रमस्टिक्स में मौजूद तत्व प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डाल सकते हैं।गर्भवती महिलाओं को भी इनसे परहेज करना चाहिए, गर्भपात का खतरा हो सकता है।
मधुमेह रोगियों को ड्रमस्टिक्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए, रक्त शर्करा पर प्रभाव पड़ सकता है।
थायरॉइड रोगियों के लिए ड्रमस्टिक्स का सेवन हो सकता है हानिकारक, दवाओं के प्रभाव में बदलाव।
ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ ड्रमस्टिक्स का सेवन ब्लड प्रेशर को अस्थिर कर सकता है।
एलर्जी प्रतिक्रिया: कुछ लोगों में ड्रमस्टिक्स से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली या चकत्ते।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
