सेहत की बात: लो ब्लड प्रेशर में क्या खाएं?
लो ब्लड प्रेशर क्या है? जब रक्तचाप 90/60 mm Hg से कम होता है तो इसे निम्न रक्तचाप कहते हैं।
निम्न रक्तचाप
ऐसी स्थिति में चक्कर आना, थकान, धुंधली दृष्टि और बेहोशी का अनुभव हो सकता है।
लक्षण
नमक का सेवन: नमक में सोडियम होता है जो रक्तचाप बढ़ाने में सहायक होता है।
पानी पिएं: डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, यह रक्तचाप को स्थिर रखता है।
अदरक का सेवन: अदरक रक्त संचार को बढ़ाता है और रक्तचाप को सामान्य करता है।
तुलसी के पत्ते: तुलसी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन C होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य में सहायक हैं।
कॉफी का सेवन: कॉफी तात्कालिक रूप से रक्तचाप बढ़ा सकती है लेकिन अधिक सेवन से बचें।
बादाम और दूध: बादाम और दूध का मिश्रण रक्तचाप को स्थिर करने में मदद करता है।
खजूर और अंजीर: ये फल रक्तचाप बढ़ाने में प्रभावी होते हैं और पोषण से भरपूर होते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
