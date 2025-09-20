By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025

चीनी वाला दही खाने से क्या होता है?

चीनी वाला दही: एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प जिसे भारतीय संस्कृति में भी शुभ माना जाता है।

चीनी वाला दही

1. ऊर्जा का स्रोत: चीनी वाला दही तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है जो थकान दूर करने में सहायक है।

फायदे

दही और चीनी का संयोजन ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पाचन में भी सहायक होता है।

2

मानसिक स्वास्थ्य: दही सेरोटोनिन निर्माण में सहायक होता है जो मूड को बेहतर बनाता है।

3

त्वचा के लिए: दही-चीनी का मिश्रण त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है, चमक बढ़ाता है।

4

1. चीनी युक्त दही में अतिरिक्त कैलोरी होती है जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है।

नुकसान

अधिक चीनी का सेवन दांतों की सड़न और मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है।

2

चीनी वाले दही में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है।

3

यह बच्चों में अधिक ऊर्जा और फिर थकान का कारण बन सकता है जिसे 'शुगर रश' कहते हैं।

4

स्वस्थ विकल्प के रूप में प्राकृतिक दही चुनें और संतुलित मात्रा में चीनी मिलाएं या फिर ताजे फलों के साथ मिठास जोड़ें।

संतुलन

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

