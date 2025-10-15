By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 15, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

करेला, एक औषधीय सब्जी है जिसका जूस स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विटामिन A, C, E, आयरन, फोलेट और पोटेशियम होते हैं जो रक्त शुद्धि में सहायक हैं।

करेले का जूस

Photo: Adobe Stock

1. ब्लड शुगर कंट्रोल: करेले का जूस मधुमेह रोगियों के लिए रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।

फायदे

त्वचा स्वास्थ्य: यह जूस त्वचा संक्रमणों को रोकने और त्वचा की चमक बढ़ाने में सहायक है।

2

Photo: Adobe Stock

वजन घटाने में सहायक: करेले का जूस पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर वजन नियंत्रण में मदद करता है।

3

लिवर हेल्थ: लिवर की सफाई और लिवर संबंधी रोगों में करेले का जूस फायदेमंद होता है।

4

आंखों के लिए लाभकारी: विटामिन A की प्रचुरता के कारण यह दृष्टि सुधार में सहायक है।

5

Photo: Adobe Stock

1. अत्यधिक सेवन से पेट दर्द, दस्त और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम।

नुकसान

खून की कमी: करेले के जूस का अधिक सेवन से एनीमिया की समस्या हो सकती है।

2

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

