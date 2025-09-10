By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025
थाइराइड हीलिंग के लिए सुपरफूड्स!
थायराइड ग्रंथि हमारे चयापचय को नियंत्रित करती है। आहार में सुधार से इसे संतुलित किया जा सकता है।
थायराइड
आयोडीन युक्त भोजन जैसे समुद्री शैवाल, डेयरी उत्पाद और अंडे थायराइड के लिए लाभकारी होते हैं।
1
सेलेनियम थायराइड हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है।
2
जिंक थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। मांस, दालें और बीज अच्छे स्रोत हैं।
3
फाइबर युक्त आहार थायराइड समस्याओं में पाचन को बेहतर बनाता है। फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें।
4
सोया उत्पादों का सेवन सीमित करें, ये थायराइड हार्मोन के उपयोग में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
सावधानी
क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकोली, केल, उचित मात्रा में खाएं, अत्यधिक सेवन से बचें।
संतुलित मात्रा
अल्कोहल और कैफीन का सेवन कम करें, ये थायराइड के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं।
इनसे बचें
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। डॉक्टर से नियमित जांच करवाएं और आहार में बदलाव के साथ उचित दवाइयां लें।
नोट
