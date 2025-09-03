By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 03, 2025
इन लोगों को नहीं खाना चाहिए केला!
केले में पोषण की भरमार होती है पर कुछ स्थितियों में यह नुकसानदेह भी हो सकता है।
केला
मधुमेह रोगियों को केले का सेवन सावधानी से करना चाहिए, इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है।
1
वजन घटाने की कोशिश में केले का अत्यधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है, कैलोरी अधिक होती है।
2
किडनी की समस्या होने पर केले का सेवन सीमित करें, पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है।
3
लेटेक्स एलर्जी: केले में लेटेक्स-जैसे प्रोटीन होते हैं जो एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं।
4
Photo: Adobe Stock
अत्यधिक केला खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कब्ज या दस्त।
5
दांतों की समस्याएं बढ़ सकती हैं, केले में चिपचिपा पदार्थ दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है।
6
नर्व डिसऑर्डर: केले में तंत्रिका उत्तेजक तत्व होते हैं जो कुछ नर्व डिसऑर्डर में नुकसानदेह हो सकते हैं।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
