By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

मेटाबोलिज्म बढ़ाएं रसोई के मसालों से!

मेटाबोलिज्म क्या है? शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है।

मेटाबोलिज्म

दालचीनी: ब्लड शुगर को नियंत्रित कर मेटाबोलिज्म दर बढ़ाती है।

1

हल्दी: इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण वजन प्रबंधन में सहायक होते हैं।

2

अदरक: पाचन क्रिया को तेज करके मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देता है।

3

काली मिर्च: पाइपरिन यौगिक चयापचय को तेज करता है और वसा कोशिकाओं के निर्माण को रोकता है।

4

लाल मिर्च: कैप्सैसिन तत्व थर्मोजेनेसिस को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करता है।

5

जीरा: वजन घटाने में सहायक, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।

6

अजवाइन: एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, मेटाबोलिज्म को बढ़ाती है।

7

मेथी: ग्लूकोज मेटाबोलिज्म में सुधार करती है, भूख को नियंत्रित करती है।

8

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

गले की खराश के लिए टॉप 6 घरेलू नुस्खे

 Click Here