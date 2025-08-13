By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 13, 2025
Health
शिमला मिर्च खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे!
कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं, विटामिन C से भरपूर होता है जो इम्युनिटी बढ़ाता है।
शिमला मिर्च
कैप्सिकम में कैप्सैसिन होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन घटाने में मदद करता है।
1
यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विटामिन A की प्रचुरता के कारण दृष्टि में सुधार करता है।
2
Photo: Adobe Stock
कैप्सिकम त्वचा की सुरक्षा करता है, उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है और चमक बढ़ाता है।
3
यह दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है।
4
शिमला मिर्च में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज से राहत देता है।
5
यह जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है, गठिया के लक्षणों में कमी लाता है।
6
Photo: Adobe Stock
कैप्सिकम ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, डायबिटीज के प्रबंधन में सहायक होता है।
7
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
