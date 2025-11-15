By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
हेल्थ टिप: एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए?
अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं जो ऊर्जा और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं।
सेहत के लिए अंडे
विशेषज्ञों का कहना है कि एक औसत व्यक्ति के लिए दिन में 1-3 अंडे पर्याप्त होते हैं।
कितने खाएं?
अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है पर यह हृदय के लिए हानिकारक नहीं जब तक संतुलित मात्रा में लिया जाए।
1
अधिक अंडे खाने से जोखिम हो सकता है अगर आपको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या है।
2
डायबिटीज के रोगियों को अंडे का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
3
वजन घटाने के लिए अंडे का सेवन उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह भूख को नियंत्रित करता है।
4
अंडे के सेवन से पहले उसकी ताजगी और गुणवत्ता की जांच कर लें। अंडे को उबालकर या भूनकर खाना सबसे स्वास्थ्यप्रद माना जाता है।
सही तरीका
अंडे का सेवन करते समय संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का भी ध्यान रखें।
ये भी जरूरी
अपनी दैनिक डाइट और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अंडे का सेवन करें और आवश्यकता हो तो डॉक्टर से सलाह लें।
नोट
एक्ने फ्री स्किन के लिए टॉप 8 आयुर्वेदिक सुपरफूड्स
Click Here