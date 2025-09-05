By Shubhangi Gupta
वुमन हेल्थ: हार्मोन बैलेंस के लिए सुपरफूड्स!
हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं, जैसे भूख, नींद और प्रजनन।
हार्मोन बैलेंस
महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन से पीसीओएस, थकान और मूड स्विंग्स हो सकते हैं।
वुमन हेल्थ
सोयाबीन और फ्लैक्ससीड्स में फाइटोएस्ट्रोजेन्स होते हैं जो एस्ट्रोजेन संतुलन में मदद करते हैं।
1
ब्रोकोली और पत्तागोभी जैसी क्रूसिफेरस सब्जियां हार्मोन डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होती हैं।
2
एवोकाडो और नट्स में स्वस्थ वसा होती है जो हार्मोन संश्लेषण को बढ़ावा देती हैं।
3
अदरक और हल्दी जैसे मसाले एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ हार्मोनल स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।
4
ग्रीन टी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करते हैं।
5
डार्क चॉकलेट मूड और प्रोलैक्टिन हार्मोन को संतुलित करने में सहायक होती है।
6
ओमेगा-3 समृद्ध मछली जैसे सैल्मन हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है।
7
नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी हार्मोन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हेल्दी लाइफस्टाइल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
