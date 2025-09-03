By Shubhangi Gupta
सर्दी-खांसी में राहत दिलाएंगे ये फल!
सर्दी-खांसी में विटामिन C युक्त फल खाने से इम्युनिटी मजबूत होती है। इस दौरान इन फलों को जरूर डाइट में शामिल कर सकते हैं।
सर्दी-खांसी में राहत
संतरा: विटामिन C से भरपूर संतरा इम्यूनिटी बढ़ाने और वायरस से लड़ने में सहायक है।
कीवी: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर कीवी सर्दी कम करने में मददगार होती है।
पपीता: पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर सर्दी-खांसी से राहत देता है।
सेब: फाइबर और विटामिन C से भरपूर, गले की खराश में राहत देता है।
अनार: इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर, अनार खांसी से राहत देता है।
नींबू: गर्म पानी के साथ नींबू लेने से गले की खराश में आराम मिलता है।
आंवला: विटामिन C का खजाना, आंवला सर्दी-खांसी में बेहद फायदेमंद है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
