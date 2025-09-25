By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025
Health
प्लेटलेट काउंट बढ़ाएं इन फलों से!
बुखार या किसी बीमारी में प्लेटलेट्स कम होना चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में इन फलों को डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं।
प्लेटलेट काउंट
पपीता: प्लेटलेट्स बढ़ाने में प्रभावी, पपीते के पत्ते का रस भी बहुत उपयोगी होता है।
कीवी: विटामिन C से भरपूर, कीवी प्लेटलेट्स की संख्या और गुणवत्ता में सुधार करता है।
अनार: इसमें उच्च मात्रा में आयरन होता है जो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में सहायक है।
बेरीज: स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी जैसे फल एंटीऑक्सिडेंट्स से भरे होते हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं।
अमरूद: विटामिन C, K और फोलेट से भरपूर अमरूद प्लेटलेट्स के लिए उत्तम है।
नारंगी और अन्य सिट्रस फल: विटामिन C से भरपूर, ये फल प्लेटलेट्स की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं।
सेब: सेब में आयरन होता है जो प्लेटलेट्स के उत्पादन को बढ़ाता है।
संतुलित आहार और इन फलों का सेवन कर प्लेटलेट्स की कमी को प्राकृतिक रूप से दूर किया जा सकता है।
हेल्थ टिप
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
