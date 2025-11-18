By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 18, 2025
कोर्टिसोल लेवल कम करने वाले आहार!
कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे 'फाइट या फ्लाइट' हार्मोन भी कहा जाता है। उच्च कोर्टिसोल स्तर से वजन बढ़ना, नींद ना आना और चिंता हो सकती है।
स्ट्रेस हार्मोन
डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो कोर्टिसोल को कम कर सकते हैं।
ग्रीन टी में थियानिन होता है जो तनाव कम करने में सहायक होता है।
ग्रीन टी
ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त मछली कोर्टिसोल के प्रभाव को कम करती है।
प्रोबायोटिक्स युक्त दही आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर तनाव कम करता है।
बादाम, अखरोट और पिस्ता में विटामिन ई और बी होते हैं जो कोर्टिसोल को नियंत्रित करते हैं।
एवोकाडो में बीटा-सिटोस्टेरोल होता है जो कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है।
कैमोमाइल चाय में एपिजेनिन होता है जो शांति प्रदान करता है और कोर्टिसोल को कम करता है।
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से भी कोर्टिसोल के स्तर को स्वाभाविक रूप से कम किया जा सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
