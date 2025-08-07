By Shubhangi Gupta
हाइपरएसिडिटी से राहत: 5 असरदार नुस्खे
हाइपरएसिडिटी: पेट में एसिड की अधिक मात्रा जिससे जलन और असहजता होती है।
हाइपरएसिडिटी
इससे राहत पाने के लिए घरेलू तरीके अपना सकते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं।
घरेलू नुस्खे
अदरक का उपयोग करें। अदरक की चाय पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है।
1
जीरा पाउडर का सेवन करें। जीरा पाचन क्रिया को सुधारता है और गैस को कम करता है।
2
दही का नियमित सेवन। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को ठीक रखते हैं।
3
पुदीना के पत्ते चबाएं। पुदीना पेट की जलन और अपच को शांत करता है।
4
गर्म पानी पिएं। दिन में कई बार गर्म पानी पीने से पाचन में सहायता मिलती है।
5
इसके अलावा हाइपरएसिडिटी से बचने के लिए तला-भुना कम खाएं, फाइबर युक्त भोजन करें और पानी अधिक पिएं।
संतुलित आहार
अपच से बचने के लिए तनाव कम करें। ध्यान और योग से मन शांत और पाचन सही रहता है।
अन्य टिप
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
