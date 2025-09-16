By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है खतरनाक

महिलाओं के प्राइवेट पार्ट (वजाइना) से समय-समय पर व्हाइट डिस्चार्ज होता है। इसे इंग्लिश में ल्यूकोरिया भी कहा जाता है।

फीमेल प्राइवेट पार्ट

आमतौर पर व्हाइट डिस्चार्ज पीरियड से पहले या ओवुलेशन के समय पर ज्यादा होता है। कई बार ये काफी ज्यादा होता है।

क्यों होता है

व्हाइट डिस्चार्ज सफेद, भूरे और पीले रंग में होता है। कई बार ये फंगल इन्फेक्शन और UTI की वजह से भी हो सकता है।

अलग-अलग रंग

व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने पर वजाइना में खुजली, जलन, कमर, हाथ, पैर और पेल्विक एरिया में दर्द, वेजाइनल एरिया का गीला रहना होता है।

लक्षण क्या है

ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने पर सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। ये कैंसर गर्भाशय के बाहरी हिस्से में होता है।

सर्वाइकल कैंसर

यूटरस इंफेक्शन

बच्चेदानी में किसी तरह का इंफेक्शन भी व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। ऐसे स्थिती में भी ल्यूकोरिया ज्यादा होता है।

कैल्शियम की कमी

शरीर में कैल्शियम की कमी या हड्डियों के कमजोर होने पर भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ऐसे में कैल्शियम युक्त आहार खाएं।

कब है खतरा

अगर व्हाइट डिस्चार्ज लगातार होता रहे और उसमें से बदबू आये। साथ ही रंग पीला या भूरा हो, तब इसे हल्के में न लें। 

साफ-सफाई

वजाइना की सफाई न रहने पर भी व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि नहाते समय प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी कैसे रहती हैं फिट

 Click Here